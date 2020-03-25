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10:02 (мск), источник: ТАСС

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения, указали в военном ведомстве.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.

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В военном ведомстве указали, что летчики ВКС полностью освоили самолеты на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.

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«В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения», — говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.

Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), заводское обозначение — Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных, надводных целей противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, выведения из строя штабов, командных пунктов, системы управления действиями противника.

В рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы спланирована поставка 76 самолетов этого типа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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