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11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса

Россия призывает все страны прекратить региональные вооруженные конфликты из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 и объявить гуманитарную паузу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 марта на сайте российского МИД.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: Reuters

По словам представителей ведомства, у людей, проживающих в «горячих точках», отсутствует доступ к необходимым лекарствам и врачебной помощи, поэтому продолжение конфликтов «может привести к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба».

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Заявление адресовано в первую очередь странам, которые используют свою военную силу за пределами национальных границ. Кроме того, отмечают его авторы, в нынешних условиях не может быть оправданий у односторонних принудительных мер, включая экономические запреты, — они осложняют усилия стран по защите своего населения.

Контеррористические меры предлагается продолжать — жители территорий, контролируемых террористами, находятся в наибольшей опасности. Сообщается, что схожее заявление ранее сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены более 423 тысячи человек, более 18,9 тысячи погибли, 108,6 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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