Мишустин пообещал наказывать губернаторов за плохую борьбу с коронавирусом

«Если губернатор или профильный министр не уделяют этой работе достаточное внимание, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем в такой опасный период недопустимо», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции в России (цитата по «Интерфаксу»).
Глава правительства отметил, что региональные власти должны быть готовы к тому, чтобы оперативно организовать места для больных коронавирусом.
Михаил Мишустин поручил увеличить число инфекционных коек в больницах, на которых будут размещать пациентов с COVID-19. Губернаторы должны будут доложить правительству о количестве мест до 27 марта.
В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах. Больше всего их в Москве — 410 человек. Умерла одна пациентка с коронавирусом (как утверждают власти, причиной стал оторвавшийся тромб). Выздоровели 29 человек.