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12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Мишустин пообещал наказывать губернаторов за плохую борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что губернаторы, которые пренебрегают мерами по борьбе с коронавирусом COVID-19, будут строго наказаны. Он поручил увеличить число инфекционных коек в больницах и докладывать ему о ситуации в регионах.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано428 405+44 461
Скончалось19 119+2 525
Выздоровело109 462+7 551
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: РИА "Новости"

«Если губернатор или профильный министр не уделяют этой работе достаточное внимание, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем в такой опасный период недопустимо», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции в России (цитата по «Интерфаксу»).

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Глава правительства отметил, что региональные власти должны быть готовы к тому, чтобы оперативно организовать места для больных коронавирусом.

Михаил Мишустин поручил увеличить число инфекционных коек в больницах, на которых будут размещать пациентов с COVID-19. Губернаторы должны будут доложить правительству о количестве мест до 27 марта.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах. Больше всего их в Москве — 410 человек. Умерла одна пациентка с коронавирусом (как утверждают власти, причиной стал оторвавшийся тромб). Выздоровели 29 человек.

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