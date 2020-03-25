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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
13:52 (мск)Принц Чарльз заразился коронавирусом
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано428 405+44 461
Скончалось19 119+2 525
Выздоровело109 462+7 551
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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В ближайшие часы выступление главы государства покажут по телевидению, уточнили в Кремле.

Накануне Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провел два совещания, посвященных проблемам, связанным с коронавирусом. В среду президент отменил поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве.

При этом Песков отметил, что мероприятия, назначенные на четверг, включая онлайн-саммит G20 по коронавирусу, остаются в силе.

Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.

Коронавирусное заболевание 2019 года

Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 424 тысяч человек, скончались почти 19 тысяч, 109 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:45 MSK, 25.03
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