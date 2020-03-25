Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

В ближайшие часы выступление главы государства покажут по телевидению, уточнили в Кремле.
Накануне Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провел два совещания, посвященных проблемам, связанным с коронавирусом. В среду президент отменил поездку в
При этом Песков отметил, что мероприятия, назначенные на четверг, включая
Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.
Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 424 тысяч человек, скончались почти 19 тысяч, 109 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.