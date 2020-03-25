Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

По словам
Представитель Кремля пояснил, что «такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах страны.