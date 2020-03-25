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14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее президент провел совещание по ситуации с коронавирусом и посетил инфекционную больницу в Коммунарке.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано435 006+51 062
Скончалось19 624+3 030
Выздоровело111 358+9 447
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, ради выступления Владимир Путин изменил свой график — он отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве.

Представитель Кремля пояснил, что «такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 регионах страны.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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17 марта© Ньюстюб
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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:45 MSK, 25.03
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