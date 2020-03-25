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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал, почему Путин не стал отказываться от рукопожатий

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин даже в условиях распространения коронавируса не отказывается от привычки здороваться со своими собеседниками за руку, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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«Я не знаю почему, не могу вам объяснить. Но президент здоровается за руку со своими собеседниками, он продолжает это делать. Естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, почему президент даже в условиях эпидемии не отказался от привычки здороваться за руку.

В частности, накануне он во время посещения больницы в Коммунарке поприветствовал рукопожатием главврача этого медучреждения, где развернут карантинный центр по коронавирусу.

На просьбу уточнить, не рекомендуют ли президенту в его окружении отказаться от этой привычки, пресс-секретарь Путина отметил: «согласитесь, что он не бывает в таких сильно общественных местах».

«Очевидно, что с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно все-таки здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно», — добавил представитель Кремля.

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