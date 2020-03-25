Песков рассказал, почему Путин не стал отказываться от рукопожатий

«Я не знаю почему, не могу вам объяснить. Но президент здоровается за руку со своими собеседниками, он продолжает это делать. Естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, почему президент даже в условиях эпидемии не отказался от привычки здороваться за руку.
В частности, накануне он во время посещения больницы в Коммунарке поприветствовал рукопожатием главврача этого медучреждения, где развернут карантинный центр по коронавирусу.
На просьбу уточнить, не рекомендуют ли президенту в его окружении отказаться от этой привычки,
«Очевидно, что с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно