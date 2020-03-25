Украина введет на 30 дней режим ЧС

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Украина планирует ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в среду
«Кабмин рассмотрит введение ЧС на всей территории страны. Режим ЧС планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные меры также планируем продлить на 30 дней», — сказал он на заседании правительства.
На данный момент режим ЧС введен в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской,
На утро среды на Украине официально зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.