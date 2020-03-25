Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
16В Чехии назвали Европейское дерево года
12В мире зацвела сакура
14:44 (мск), источник: ТАСС

Украина введет на 30 дней режим ЧС

В стране официально зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
15:37 (мск)«Ради кого я остаюсь дома»: знаменитости поддержали новый флешмоб
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано435 006+51 062
Скончалось19 624+3 030
Выздоровело111 358+9 447
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Украина планирует ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как пережить коронавирус
Лайфхаки для жизни в изоляции

«Кабмин рассмотрит введение ЧС на всей территории страны. Режим ЧС планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные меры также планируем продлить на 30 дней», — сказал он на заседании правительства.

На данный момент режим ЧС введен в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. С 17 марта по 3 апреля на Украине в связи с распространением нового коронавируса был объявлен карантин. В стране закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, отменено международное и междугородное пассажирское сообщение.

На утро среды на Украине официально зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
 Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
На домашнем карантине из-за коронавируса оказалась треть жителей планеты
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи
Путин выступит с обращением к россиянам в связи с COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658
Умерла актриса Инна Макарова
Ученые прокомментировали смерть китайца от хантавируса
Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам
Фото тюленей-крабоедов победило в международном конкурсе
Улицы европейских городов опустели из-за коронавируса (фото)
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 234
Перемены 147
Скандальный политолог призвал уничтожить всех либералов в России 138
Бензин подешевел. А у вас? 136
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
нужны помидоры и тапки.. 182
Еда 155
Как сделать самостоятельно санитайзер-антисептик и как врачи отличают ОРВИ от короновируса 149
Лимонные маффины. 145
Леди
Муцениеце не исключает, что вернется к Прилучному Актриса поделилась своими мыслями в новом интервью.
Новости партнеров
Китайцы назвали 3 вещи, которых боится коронавирус
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Жених Водяновой внезапно отменил свадьбу с ней. Причина уже известна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь