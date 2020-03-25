Матвиенко сдала тест на коронавирус

«Я прошла (тестирование. — RNS), у меня коронавируса нет — я вам докладываю», — сказала Матвиенко.
Она попросила всех сенаторов пройти тестирование на новой коронавирус.
«Мы очень важный орган власти, мы не можем себе позволить и допустить
По словам Матвиенко, часть сенаторов уже прошла тестирование на коронавирус.
«Убедительно вас прошу соблюдать режим: минимизировать круг общения, вот просто свести до минимума. Вы государевы люди — не имеете права прекратить работу, у нас нет такой привилегии», — отметила спикер Совфеда.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек выписаны по выздоровлению. Случаев смерти от коронавируса в России нет. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, число зараженных по всему миру превысило 422 тыс. человек, число летальных случаев превысило 18,9 тыс. человек, выздоровели 108,5 тыс. человек.