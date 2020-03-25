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15:11 (мск), источник: RNS

Матвиенко сдала тест на коронавирус

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сдала тест на новый коронавирус Covid-19, его результат — отрицательный. Об этом она заявила в ходе заседания палаты.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано435 006+51 062
Скончалось19 624+3 030
Выздоровело111 358+9 447
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: РИА "Новости"

«Я прошла (тестирование. — RNS), у меня коронавируса нет — я вам докладываю», — сказала Матвиенко.

Она попросила всех сенаторов пройти тестирование на новой коронавирус.

«Мы очень важный орган власти, мы не можем себе позволить и допустить какого-то паралича в нашей работе. Мы не можем себе допустить прекратить работу, функционирование — у нас есть целый ряд очень важных конституционных полномочий», — подчеркнула она.

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По словам Матвиенко, часть сенаторов уже прошла тестирование на коронавирус.

«Убедительно вас прошу соблюдать режим: минимизировать круг общения, вот просто свести до минимума. Вы государевы люди — не имеете права прекратить работу, у нас нет такой привилегии», — отметила спикер Совфеда.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек выписаны по выздоровлению. Случаев смерти от коронавируса в России нет. По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, число зараженных по всему миру превысило 422 тыс. человек, число летальных случаев превысило 18,9 тыс. человек, выздоровели 108,5 тыс. человек.

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