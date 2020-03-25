Путин выступил с обращением к нации. Главное

Утром 25 марта
Здесь мы будем публиковать главное из обращения президента.
Голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля на более позднюю дату. Решение о новой дате будет принято позже в зависимости от развития ситуации.
Путин рекомендовал россиянам внимательно относиться к рекомендациям врачей и властей. Особенно, по его словам, это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.
Следующая неделя нерабочая — с 30 марта по 5 апреля — с сохранением заработной платы.
Будет изменена схема выплаты больничных — исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц до конца года.
Будут объявлены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций в случае падения доходов более чем на 30%.
Пособие по безработице увеличат с 8 000 до 12 000 рублей.
Отсрочка малому и среднему бизнесу по налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредприятий — отсрочка также по страховым взносам.
Мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей.
В два раза будет снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%. По словам Путина, эта мера на данный момент бессрочная.
Все выплаты доходов в виде дивидендов, уходящие в офшоры, будут облагаться адекватным налогом, — 15%.
России удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, заметил президент:
Поверьте, самое безопасное сейчас — это побыть дома.
Алина Дидковская