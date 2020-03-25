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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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16:41 (мск), источник: Ведомости

Путин выступил с обращением к нации. Главное

Голосование по Конституции отложено, объявлены беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса, следующая неделя нерабочая.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
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Утром 25 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно объявил, что Владимир Путин выступит с экстренным обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Вчера президент посещал больницу Коммунарка, куда госпитализируют зараженных. Первые официальные случаи коронавируса были выявлены в России 31 января. Сейчас обнаружено уже 658 случаев заболевания, самый большой прирост был зафиксирован за последние сутки — это 163 человека. Больше всего заболевших в Москве — 410 человек.

Последний раз Путин выступал с экстренным обращением к россиянам полтора года назад из-за пенсионной реформы — в августе 2018 г.

Здесь мы будем публиковать главное из обращения президента.

Голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля на более позднюю дату. Решение о новой дате будет принято позже в зависимости от развития ситуации.

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Путин рекомендовал россиянам внимательно относиться к рекомендациям врачей и властей. Особенно, по его словам, это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Следующая неделя нерабочая — с 30 марта по 5 апреля — с сохранением заработной платы.

Всем семьям с детьми каждый месяц будут выплачивать дополнительно по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Будет изменена схема выплаты больничных — исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц до конца года.

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Будут объявлены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций в случае падения доходов более чем на 30%.

Пособие по безработице увеличат с 8 000 до 12 000 рублей.

Отсрочка малому и среднему бизнесу по налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Для микропредприятий — отсрочка также по страховым взносам.

Мораторий на 6 месяцев на подачу заявлений о банкротстве для компаний из пострадавших от коронавируса отраслей.

В два раза будет снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15%. По словам Путина, эта мера на данный момент бессрочная.

Все выплаты доходов в виде дивидендов, уходящие в офшоры, будут облагаться адекватным налогом, — 15%.

России удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, заметил президент:

Поверьте, самое безопасное сейчас — это побыть дома.
Владимир Путин

Алина Дидковская

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