Путин поручил проверить войска на готовность к коронавирусу

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в ведомстве.
Все мероприятия будут проводиться только на военных полигонах. По словам Сергея Шойгу, проверка будет проходить в два этапа. На первом этапе командование должно будет сформировать группировки по ликвидации последствий коронавируса для борьбы с ним в местах дислокации военнослужащих.
На втором этапе проверят готовность различных медицинских подразделений и мобильного резерва Генштаба своевременно развернуть свою деятельность для борьбы с инфекцией.
Также проверка покажет транспортные возможности ведомства по перевозке необходимых сил и средств отдаленные районы для помощи больным и проведению карантинных и лечебных мероприятий, добавил господин Шойгу.
В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах. Больше всего их в Москве — 410 человек. Умерла одна пациентка с коронавирусом (официальная причина — оторвавшийся тромб). Выздоровели 29 человек.