Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
16В Чехии назвали Европейское дерево года
12В мире зацвела сакура
15:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил проверить войска на готовность к коронавирусу

По решению президента Владимира Путина 25—28 марта марта в Вооруженных силах России проводится проверка на готовность к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Ъ».

Коронавирус COVID-19
15:37 (мск)«Ради кого я остаюсь дома»: знаменитости поддержали новый флешмоб
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано435 006+51 062
Скончалось19 624+3 030
Выздоровело111 358+9 447
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в ведомстве.

Полезные сервисы на карантине
Лайфхаки для жизни в изоляции

Все мероприятия будут проводиться только на военных полигонах. По словам Сергея Шойгу, проверка будет проходить в два этапа. На первом этапе командование должно будет сформировать группировки по ликвидации последствий коронавируса для борьбы с ним в местах дислокации военнослужащих.

На втором этапе проверят готовность различных медицинских подразделений и мобильного резерва Генштаба своевременно развернуть свою деятельность для борьбы с инфекцией.

Также проверка покажет транспортные возможности ведомства по перевозке необходимых сил и средств отдаленные районы для помощи больным и проведению карантинных и лечебных мероприятий, добавил господин Шойгу.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах. Больше всего их в Москве — 410 человек. Умерла одна пациентка с коронавирусом (официальная причина — оторвавшийся тромб). Выздоровели 29 человек.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:45 MSK, 25.03
 Резкий рост числа заболевших в РФ
Путин сорвался в Коммунарку после разговора с Собяниным
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
На домашнем карантине из-за коронавируса оказалась треть жителей планеты
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи
Путин выступит с обращением к россиянам в связи с COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658
Умерла актриса Инна Макарова
Ученые прокомментировали смерть китайца от хантавируса
Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам
Фото тюленей-крабоедов победило в международном конкурсе
Улицы европейских городов опустели из-за коронавируса (фото)
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
Автопром в России останавливается из-за вируса (но не весь) В связи с пандемией коронавируса крупнейшие автоконцерны закрывают свои заводы по всему миру. Теперь пришла очередь российских предприятий
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Новости партнеров
Что происходит потом с излечившимися от коронавируса людьми
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Что в результатах анализа крови должно тебя насторожить
Дети
Не геройствуйте: как родителям пережить дистанционное обучение Всем нам нужно прекратить попытки быть супергероями и немного выдохнуть
Леди
Муцениеце не исключает, что вернется к Прилучному Актриса поделилась своими мыслями в новом интервью.
Новости партнеров
Китайцы назвали 3 вещи, которых боится коронавирус
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Жених Водяновой внезапно отменил свадьбу с ней. Причина уже известна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь