Кудрин: в 2020 году роста экономики России не будет

«В этом году ситуация будет намного сложнее. Как я уже сказал, проблема коронавируса и его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведут к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономический рост», — сказал господин Кудрин на заседании Совета федерации (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Счетной палаты добавил, что сейчас основные прогнозы по экономическому развитию страны уточняются. «Скорее всего, будет снижение ВВП», — сказал он.
Для преодоления возникших трудностей, по мнению Алексея Кудрина, необходимо принятие антикризисных мер, аналогичных тем, которые были приняты в 2008—2009 годах. Тогда господин Кудрин занимал пост министра финансов.
Ранее Алексей Кудрин заявил, что кризис, вызванный пандемией, будет «беспрецедентным» и затронет все стороны жизни общества.
Напомним, правительство и Банк России разработали ряд мер поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии. Сейчас власти работают над вторым пакетом помощи.