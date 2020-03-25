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15:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин: в 2020 году роста экономики России не будет

Из-за пандемии вируса COVID-19 и ее последствий в текущем году роста российской экономики не будет, полагает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, возможно даже снижение ВВП.

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Коронавирус COVID-19
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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: AP 2020

«В этом году ситуация будет намного сложнее. Как я уже сказал, проблема коронавируса и его распространения, остановка целого ряда производств, нарушение производственных цепочек приведут к тому, что мы в этом году, скорее всего, не будем иметь экономический рост», — сказал господин Кудрин на заседании Совета федерации (цитата по «Интерфаксу»).

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Глава Счетной палаты добавил, что сейчас основные прогнозы по экономическому развитию страны уточняются. «Скорее всего, будет снижение ВВП», — сказал он.

Для преодоления возникших трудностей, по мнению Алексея Кудрина, необходимо принятие антикризисных мер, аналогичных тем, которые были приняты в 2008—2009 годах. Тогда господин Кудрин занимал пост министра финансов.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что кризис, вызванный пандемией, будет «беспрецедентным» и затронет все стороны жизни общества.

Напомним, правительство и Банк России разработали ряд мер поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии. Сейчас власти работают над вторым пакетом помощи.

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