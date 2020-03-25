Следующая неделя станет для россиян нерабочей с сохранением зарплаты

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — заявил глава государства.
Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Структуры жизнеобеспечения, в частности «медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней» продолжат работать.
Заболеванию COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. Инфекция проникла на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 436 тысяч человек, скончались более 19 тысяч, 111 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там количество погибших близится к семи тысячам), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.
Общее число больных COVID-19 в России достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.