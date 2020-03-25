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18:45 (мск), источник: ТАСС

Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/ — Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай заявила, что президент соблюдает безопасную дистанцию.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: AFP 2020

Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски. По ее словам, главе государства не требуется подобная защита, поскольку он соблюдает рекомендации Минздрава Франции.

Почему президент республики не носит маску? Ну просто потому что ему она не требуется, пока он соблюдает безопасную дистанцию по отношению к другим.
Сибет Ндиай
официальный представитель правительства Франции

Она указала на то, что даже перед брифингом министры и премьер-министр выстроились вдоль трибуны на безопасном расстоянии друг от друга. «На совете министров находится ограниченное число людей, и все они соблюдают безопасную дистанцию в один метр», — добавила она.

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«Общая рекомендация для всех гласит, что носить маску не нужно, если вы не болеете и если вы не являетесь врачом. Поэтому у президента республики нет причин отступать от рекомендаций, которые распространяются на всех жителей Франции», — заключила официальный представитель правительства.

В конце февраля Макрон посещал больницу Питье-Сальпетрие — одно из основных столичных учреждений по приему заразившихся коронавирусом, — где общался с персоналом и посетил реанимационное отделение. 10 марта он отправился в центр обработки вызовов спасательной службы в больнице Некёр, а 23 марта посетил центр по приему бездомных в тринадцатом округе Парижа. Во всех случаях президент был без маски и перчаток. 25 марта он планирует посетить военный госпиталь в городе Мюлуз, развернутый там из-за нехватки мест в обычных больницах для лечения заразившихся коронавирусом.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 24 марта во Франции достигло 22,3 тыс., 1,1 тыс. человек умерли.

С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

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Источник:©Аргументы и факты
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