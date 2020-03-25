19:48 (мск), источник: ТАСС
США, Китай и коронавирус. Как Пекин и Вашингтон борются за политическое влияние
КНР быстро приспосабливается к меняющимся условиям и добивается преимущества, используя ошибки Соединенных Штатов, отмечают эксперты.
Объявив войну «невидимому врагу» — новому коронавирусу, Соединенные Штаты одновременно втянулись в широкомасштабное сражение на другом фронте с более чем заметным и давним противником — Китаем. В последние дни между ними развернулась настоящая информационная война, в которой администрация Дональда Трампа отступать не намерена.
Борьба идет за политическое влияние в мире, и, казалось бы, Китай, откуда пошло распространение COVID-19, заведомо должен находиться в проигрышном положении. Однако успехи пока сопутствуют вовсе не администрации США, а правительству КНР. Это, кстати, признают и американские эксперты.
«Пекин быстро приспосабливается к меняющимся условиям и добивается преимущества, используя ошибки Соединенных Штатов и позиционируя себя как мирового лидера в борьбе с пандемией», — считают бывший помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл и ведущий сотрудник вашингтонского Института Брукингса Раш Доши. Они отмечают, что китайские власти «расхваливают свою собственную систему, оказывают материальную помощь зарубежным государствам и даже помогают наладить работу правительств других стран».
В то время как США, не посоветовавшись с европейскими союзниками, закрыли от них свои границы, а Италия не могла дождаться помощи от своих ближайших соседей по ЕС, Китай выделил для отправки за рубеж 1 тыс. аппаратов ИВЛ, 2 млн защитных масок, 100 тыс. респираторов и 50 тыс. приборов для проверки на коронавирус. Основатель торгового
Все это делается не только для «внутреннего потребления» ради сохранения «стабильности системы», но и является частью глобального соперничества между США и КНР, которое грозит обостриться
Конечно, в итоге все будет зависеть от того, насколько успешно разные страны преодолеют пандемию. До полной нормализации жизни в Китае еще очень далеко, но власти уже объявили об отмене карантина в провинции Хубэй, действовавшего в течение двух месяцев. И произошло это неслучайно накануне экстренного совещания лидеров «двадцатки», назначенного на 26 марта в режиме видеоконференции. Пекин явно хочет, чтобы его первые успехи в борьбе с COVID-19 стали известны всему миру, а просчеты на этом пути поскорее забылись.
Очевидно, что пропагандистские экзерсисы Китая, да еще вкупе с собственными просчетами, не могли не вызвать тревоги в Белом доме. Как стало известно телекомпании CNN, на этой неделе Совет национальной безопасности (СНБ) США разослал в другие ведомства, в том числе Госдепартамент и Пентагон, рекомендации по поводу информационного противодействия КНР.
Вашингтон утверждает, что китайские власти с самого начала скрывали масштабы заражения, не известили ВОЗ, не пустили в Ухань иностранных специалистов, что не позволило другим странам вовремя принять защитные меры.
«Было бы лучше, если бы они нам раньше сказали, что у них там происходит. А мы не знали об этом до тех пор, пока информация не стала просачиваться наружу», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. На снимке, сделанном одним из фотокорреспондентов на той встрече, видно заготовленный текст вступительного слова президента, где его рукой в последний момент было внесено исправление: первая часть слова «коронавирус» оказалась зачеркнута, а вместо этого было написано «китайский вирус». Репортеры, работающие в Белом доме, идентифицировали не только почерк Трампа, но и определили, какой ручкой он пользовался.
Критики президента называют такую риторику «оскорбительной и расистской». Однако аналогичные выражения вовсю используют и люди из внешнеполитической команды Трампа. Так, госсекретарь Майкл Помпео говорит об «уханьском вирусе», а помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен и его заместитель Мэттью Поттингер рассуждают о попытках китайцев «скрыть вспышку инфекции в провинции Хубэй». Поттингер
Обмен заявлениями между Пекином и Вашингтоном
У Вашингтона есть и другие поводы для недовольства. По его мнению, китайское руководство сознательно не упоминает, что получило от США медицинскую помощь в объеме 18 тонн, доставленную в КНР теми же самолетами, которые эвакуировали оттуда американских граждан. И полное возмущение администрации Трампа вызвало заявление официального представителя МИД КНР о том, что коронавирус могли завезти в Ухань американцы во время состоявшихся там в октябре 2019 года Всемирных военных игр. Посол КНР в Вашингтоне был в связи с этим вызван в Госдепартамент, но препирательства между двумя странами постепенно стали походить на разборки в детской песочнице в духе «он первый начал».
«Совершенно очевидно, что между двумя странами сейчас идет горячая информационная и экономическая война», — убежден бывший президентский советник Стивен Бэннон, считающийся сторонником максимально жесткого подхода к Китаю. По его утверждению, действия правительства КНР «представляют опасность и для китайского народа, и для всего мира».
Правда, такую позицию разделяют не все. По сведениям газеты, министр финансов Стивен Мнучин и глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кудлоу стремятся не допустить обострения отношений с Китаем, понимая, что двум странам придется вместе решать еще очень много проблем, в том числе искать пути выполнения многомиллиардного соглашения по торговле.
Да и по поводу формулировок типа «китайский вирус» со стороны ряда американских специалистов последовали прямые возражения. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, включенный президентом в спецгруппу по борьбе с коронавирусом, открыто заявил, что никогда не стал бы использовать подобные определения. Как сообщило агентство Bloomberg, демарш авторитетного специалиста даже вызвал напряженность в его отношениях с Трампом. В целом же общий тон в диалоге с Китаем задает президент, и
«Коронавирус может нанести
«Отношения между США и Китаем оказались сейчас на самом низком уровне со времени событий на площади Тяньаньмэнь [акции протеста в Пекине в 1989 году], и произошло это в самое неподходящее время, когда двум странам необходимо объединить усилия, чтобы ограничить ущерб, который пандемия наносит общественному здравоохранению, экономической активности и финансовым рынкам», — отмечает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад. По его словам, то, что происходит сейчас в отношениях между Вашингтоном и Пекином, «выглядит удручающе».
В то же время коллега Прасада из Института Брукингса Райан Хасс, курировавший при администрации Барака Обамы китайскую проблематику в СНБ, напоминает, что в периоды прошлых кризисов США и КНР умели преодолевать разногласия и приходить к консенсусу. С учетом непредсказуемости нынешней американской администрации эксперт не берется утверждать, что это удастся сделать сейчас, но уверен, что попробовать все же стоит.
Иван Лебедев