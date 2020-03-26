МИД опубликовал список «вывозных рейсов» для россиян

«Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных. Убедительная просьба все практические вопросы адресовать в посольства и консульства России в той стране, где вы находитесь», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В списке 37 стран. Из некоторых из них организуются последние вывозные рейсы.
Напомним, в МИДе и Ростуризме созданы координационные штабы для помощи россиянам за рубежом. 24 марта, правительство поручило Минтрансу проработать возможность привлечения сил Минобороны, МЧС и управления делами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.