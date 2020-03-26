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00:09 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД опубликовал список «вывозных рейсов» для россиян

Министерство иностранных дел России опубликовало список рейсов, которые доставят домой россиян, заблокированных в разных странах из-за пандемии COVID-19. Сейчас за рубежом находятся примерно 45 тыс. организованных российских туристов.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано460 250+52 765
Скончалось20 856+2 630
Выздоровело113 220+8 986
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: AP 2020

«Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных. Убедительная просьба все практические вопросы адресовать в посольства и консульства России в той стране, где вы находитесь», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В списке 37 стран. Из некоторых из них организуются последние вывозные рейсы.

Напомним, в МИДе и Ростуризме созданы координационные штабы для помощи россиянам за рубежом. 24 марта, правительство поручило Минтрансу проработать возможность привлечения сил Минобороны, МЧС и управления делами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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