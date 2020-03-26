Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
19Подведены итоги конкурса Nature TTL 2020
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
01:14 (мск), источник: Ведомости

Пентагон запретил передвижения военнослужащих за рубежом из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер издал приказ о запрете передвижений для американских военнослужащих за рубежом. Приказом на 60 дней приостановлены все поездки и перемещения за границей. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил сам министр.

Коронавирус COVID-19
01:30 (мск)В США число жертв коронавируса превысило 900 человек
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано466 955+59 470
Скончалось21 161+2 935
Выздоровело113 226+8 992
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: Reuters

Эспер сказал в интервью, что приказ распространяется на все вооруженные силы США, гражданский персонал и семьи за рубежом, за несколькими исключениями. «Цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы не приносим вирус домой, заражая других, что мы не распространяем его среди военных», — отметил министр обороны США.

По словам Эспера, приказ не касается вывода войск из Афганистана, он будет продолжен. По соглашению с движением «Талибан» (запрещено в России), подписанному в феврале, США сократят в течение 135 дней численность войск в Афганистане на 8 600 человек. Если талибы выполнят свои обязательства по соглашению, то полный вывод сил коалиции во главе с США произойдет за 14 месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 марта, в мире заразились коронавирусной инфекцией нового типа 414 179 человек, от COVID-19 умерли 18 440 человек. Вспышка новой болезни началась в конце 2019 г. в Китае и признана ВОЗ пандемией в марте. США занимают третье место по количеству заболевших после Китая и Италии — более 42 тысяч человек, умерли свыше 700. В стране для двух третей населения введен режим домашней изоляции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
 Как китайские и российские миллиардеры помогают в борьбе с пандемией
Кто заплатит за антикризисные меры
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
На домашнем карантине из-за коронавируса оказалась треть жителей планеты
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
На кого не распространится указ о нерабочей неделе
Путин выступил с обращением к нации. Главное
Российский Су-27 упал в Черное море
Концертный директор Лещенко объяснил перевод певца в реанимацию
Уточнено время жизни коронавируса на поверхностях
Италия не дышит. Репортаж из пустого Рима
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса Она пойдет на спад к лету при наилучшем развитии событий.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
Автопром в России останавливается из-за вируса (но не весь) В связи с пандемией коронавируса крупнейшие автоконцерны закрывают свои заводы по всему миру. Теперь пришла очередь российских предприятий
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Новости партнеров
Немыслимо: как в России рубят деньги на пандемии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Дети
Ксению Собчак заподозрили в беременности В сети решили, что телеведущая и ее муж Константин Богомолов станут родителями
Леди
Муцениеце не исключает, что вернется к Прилучному Актриса поделилась своими мыслями в новом интервью.
Новости партнеров
Немыслимо: как в России рубят деньги на пандемии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Для тех, кто не разбирается в политике: чего нам ждать от Мишустина
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь