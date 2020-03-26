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04:21 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что США проводят самое большое число тестов на коронавирус

Конкретных цифр американский лидер не привел.

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В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано468 523+61 038
Скончалось21 191+2 965
Выздоровело113 236+9 002
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. США проводят самое большое в мире число тестов на коронавирус. С таким утверждением выступил в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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«Я только что провел очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином по многим вопросам, они [в Республике Корея] провели очень хорошую работу по тестированию, — сказал Трамп. — США сейчас проводят больше всех тестов на коронавирус и наращивают [усилия] каждый день».

«Я также провел ночью телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, поздравил его с этим решением (перенести летнюю Олимпиаду на 2021 год — прим. ТАСС). Это будет фантастическая Олимпиада, — отметил президент. — Это было абсолютно правильное решение отложить Олимпиаду на год. Я буду там».

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.

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