02:48 (мск), источник: РИА Новости
В Бергамо прибыли российские военные для борьбы с коронавирусом
БЕРГАМО (Италия), 26 мар — РИА Новости. Российские военные специалисты прибыли в Бергамо, где разместится
«Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром
Российские военные совершили марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик де Маре» (30 километров
Уточняется, что на всём пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии.
Марш совершали 22 единицы российской специализированной автомобильной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной.
После уточнения задач российские специалисты приступят к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.