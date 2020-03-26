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02:48 (мск), источник: РИА Новости

В Бергамо прибыли российские военные для борьбы с коронавирусом

БЕРГАМО (Италия), 26 мар — РИА Новости. Российские военные специалисты прибыли в Бергамо, где разместится итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось2
Выздоровело29+7
Инфицировано466 955+59 470
Скончалось21 161+2 935
Выздоровело113 226+8 992
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:40 MSK, 25.03
Источник: РИА Новости

«Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

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Российские военные совершили марш из авиабазы ВВС Италии «Пратик де Маре» (30 километров юго-западнее Рима). Общая протяжённость маршрута составила около 600 километров. В составе колонны в Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавируса.

Уточняется, что на всём пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии.

Марш совершали 22 единицы российской специализированной автомобильной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной.

После уточнения задач российские специалисты приступят к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

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