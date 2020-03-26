09:34 (мск), источник: РИА Новости
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Среда 22 апреля будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесли на более поздний срок
В среду Владимир Путин подписал соответствующий указ, в нем говорится, что новую дату определят позже. В обращении к россиянам президент пояснил, что сейчас важно сосредоточиться на борьбе с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели уже свыше 471 тысячи человек, около 21 тысячи скончались, 114 тысячи пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше шести тысяч погибших), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США. В России 658 заболевших, 29 выздоровели.
Страны принимают экстренные меры для пресечения распространения вируса, закрывая границы, приостанавливая железнодорожное и воздушное сообщение, вводя карантины в городах.
Так, следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы. Как пояснил президент, это должно помочь в противостоянии коронавирусу.