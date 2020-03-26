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13:14 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано480 446+56 398
Скончалось21 570+2 624
Выздоровело115 048+6 367
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

«В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, у нас де-факто эпидемии нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком случае президент может объявить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Он отметил, что де-факто в России ситуация с коронавирусной инфекцией гораздо лучше, чем во многих странах.

«Это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ. Пока президент исходит именно из этого», — отметил он.

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Песков добавил, что решение президента объявить выходной следующую неделю связано с тем, что необходимо помешать дальнейшему проникновению вируса в РФ.

Пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что «нам удастся избежать эпидемии». «Но наверняка вы помните, что в больнице в Коммунарке главврач рассказывал Путину о различных сценариях. В любом случае государство исходит из того, что, какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, тем не менее, нужно быть готовыми к худшему сценарию. Чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

На данный момент в России зафиксировано 840 случаев новой коронавирусной инфекции. В стране подтверждены две первые смерти от COVID-19.

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Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 26.03
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