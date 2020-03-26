13:14 (мск), источник: Интерфакс
В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Эпидемии коронавирусной инфекции в России фактически нет, заявил
«В данном случае эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. Единственное, что я хочу еще раз напомнить, у нас
«Это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ. Пока президент исходит именно из этого», — отметил он.
Песков добавил, что решение президента объявить выходной следующую неделю связано с тем, что необходимо помешать дальнейшему проникновению вируса в РФ.
На данный момент в России зафиксировано 840 случаев новой коронавирусной инфекции. В стране подтверждены две первые смерти от COVID-19.