Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Пушкова о «подлости на уровне госполитики»

Поводом стало заявление, сделанное ранее сенатором Алексеем Пушковым о том, что польские власти якобы закрыли свое воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью для Италии. По словам польского дипломатического источника «Ъ», спикер Сейма Польши Эльжбета Витек направляет через посла Андреева копию письма председателю Совета федерации Валентине Матвинеко с предложением, чтобы Пушков выступил с опровержением сделанного ранее заявления.
Напомним, 22—23 марта девять российских военных самолетов Ил-76 доставили в Италию группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом. Пользователи социальных сетей обратили внимание, что самолеты облетали территорию Польши и предположили, что Варшава могла закрыть воздушное пространство для их пролета. В посольстве Польши в России такое предположение «однозначно отвергли», назвав дезинформацией.
Однако сенатор Алексей Пушков в Twitter успел назвать такое решение «подлостью на уровне государственной политики», а позже удалить запись.
«Посольство РП в Москве критически относится к такого рода публикациям и призывает более внимательно проверять источники информации на тему борьбы с коронавирусом в Европе», — призвали в польском диппредставительстве.
Посол России подтвердил эту информацию «Ъ». «Директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокль выразил мне озабоченность, даже протест, по поводу распространения российскими СМИ утверждения о том, что Польша якобы не дала разрешения на пролет российских военных самолетов Ил-76, и по поводу комментариев, которые в ответ появились, — пояснил он.— Я в ответ сказал, что когда к нам обращались по этому вопросу российские и польские журналисты, мы говорили, что никаких обращений к польской стороне через наше посольство не было и что власти Польши никаких отказов также не передавали. Откуда взялись такие сообщения в СМИ, мы не знаем».