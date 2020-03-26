18:08 (мск), источник: РИА Новости
Путин озвучил на саммите G20 меры по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин озвучил на виртуальном саммите G20 меры по борьбе с распространением коронавируса.
Так, российский лидер предложил:
Как отметил президент, это гуманитарный вопрос, который позволит вычистить «политическую шелуху.
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
В этой связи российский лидер призвал страны «двадцатки» объединить усилия для ускорения выработки вакации от коронавируса, а также наладить обмен данными по заболеванию.
Ключевым риском от пандемии Путин считает долгосрочную безработицу. Ее динамика станет основным показателем эффективности принимаемых антикризисных мер, добавил президент.