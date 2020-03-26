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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Путин озвучил на саммите G20 меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин озвучил на виртуальном саммите G20 меры по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано492 603+52 211
Скончалось22 183+2 414
Выздоровело119 116+7 656
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА Новости

Так, российский лидер предложил:

  • создать под эгидой МВФ специальный фонд и предоставить право любому члену заимствовать средства;
  • разработать общий план по восстановлению пострадавшей от коронавируса экономики;
  • создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций;
  • ввести мораторий на ограничения по товарам и на транзакции.
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Как отметил президент, это гуманитарный вопрос, который позволит вычистить «политическую шелуху.

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008 и 2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.

В этой связи российский лидер призвал страны «двадцатки» объединить усилия для ускорения выработки вакации от коронавируса, а также наладить обмен данными по заболеванию.

Ключевым риском от пандемии Путин считает долгосрочную безработицу. Ее динамика станет основным показателем эффективности принимаемых антикризисных мер, добавил президент.

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