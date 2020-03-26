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18:41 (мск), источник: РИА Новости

США обвинили Мадуро в наркоторговле и объявили за него награду

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Министерство юстиции США в четверг обнародовало обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле.

Источник: РИА Новости

«Сегодня госдепартамент США объявил ряд наград за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению венесуэльских граждан, в отношении которых министерство юстиции сегодня обнародовало обвинительные заключения за их роль в международном обороте наркотиков: Николас Мадуро Морос, Диосдадо Кабельо Рондон, Уго Карвахаль Барриос, Кливер Алькала Кордонес и Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадда», — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

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Он отметил, что за Мадуро власти США объявили награду в 15 миллионов долларов, а за остальных — по 10 миллионов.

Кабельо — глава национального учредительного собрания; Тарек эль-Айссами — вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов; Уго Карвахаль — бывший глава военной разведки Венесуэлы; Кордонес — генерал-майор в отставке.

«Занимая ключевые посты в (правительстве) режима Мадуро, эти лица подрывали общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы, включая контроль за самолетами, вылетающими с венесуэльской авиабазы, а также контроль за маршрутами доставки наркотиков через порты Венесуэлы», — говорится в заявлении госсекретаря.

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