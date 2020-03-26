20:24 (мск), источник: РИА Новости
Украина с пятницы закроет границы
КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призывал граждан срочно вернуться на Украину. Большинство, я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, более 80 тысяч украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны», — заявил Зеленский в видеообращении, которое транслировалось по телеканалу «112. Украина».
По его словам, о тех украинцах, которые не успеют вернуться в ближайшие дни, позаботятся украинские дипломатические представительства и общины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.