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20:24 (мск), источник: РИА Новости

Украина с пятницы закроет границы

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"
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«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призывал граждан срочно вернуться на Украину. Большинство, я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, более 80 тысяч украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны», — заявил Зеленский в видеообращении, которое транслировалось по телеканалу «112. Украина».

По его словам, о тех украинцах, которые не успеют вернуться в ближайшие дни, позаботятся украинские дипломатические представительства и общины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

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