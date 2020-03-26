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22:01 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии

Согласно документу, кабмин сможет зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость.

Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Один из авторов закона, депутат Андрей Исаев ранее подчеркивал, что разработка документа является «чрезвычайным актом» в условиях борьбы с распространением коронавируса, а также исполнением поручения президента РФ. Он также напомнил ситуацию «с резким необоснованным скачком цен» на медицинские маски в начале 2020 года.

Действующим законодательством цены на медицинские изделия государством не регулируются. Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС проводят мониторинг цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших.

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Источник:©Аргументы и факты
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