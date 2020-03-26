Источники сообщили, что Италия отклонила документ ЕС по COVID-19

Согласно этой информации, премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал коллегам 10 дней для того, чтобы найти «адекватное решение, соответствующее остроте чрезвычайной ситуации», которую переживает Евросоюз.
Премьер Италии предложил европейским лидерам создать группу из пяти глав государств или правительств стран ЕС для формулирования предложений по преодолению нынешнего кризиса.
Своим коллегам по руководству европейских стран Конте заявил, что для реагирования на симметричный шок не подходят инструменты, разработанные в прошлом и касающиеся отдельных стран.
Выступая в четверг перед Сенатом итальянского парламента, Конте призвал к выпуску европейских «коронабондов» — облигаций для финансирования экономического ответа на пандемию.
Отмечается, что Конте отклонил проект общеевропейского документа несмотря на то что из него в процессе подготовки убрали возможность применения Европейского механизма стабильности (ESM). Он был во время предыдущего финансового кризиса для оказания поддержки проблемным странам еврозоны, а в случае с экономическим ответом коронавирусу он должен был привлечь средства на рынках, по информации итальянских СМИ, на 36 миллиардов евро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.