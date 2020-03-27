01:45 (мск), источник: Известия
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.
«В соответствии с Указом президента от 25 марта 2020 г. № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — сказано в сообщении на сайте Минтруда.
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, добавили в ведомстве.
Минтруд также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.
Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.
При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру тела и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной.
Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на «удаленке» работали около 80% россиян.
26 марта