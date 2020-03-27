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01:45 (мск), источник: Известия

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с Указом президента от 25 марта 2020 г. № 206 “Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней” с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — сказано в сообщении на сайте Минтруда.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается, объяснили в министерстве.
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Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, добавили в ведомстве.

Минтруд также перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.

Выполнять свои обязанности продолжат только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

При этом работодатели будут обязаны измерять работникам температуру тела и не допускать на рабочее место тех, у кого она окажется повышенной.

Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы. К 24 марта на «удаленке» работали около 80% россиян.

26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить, как будет оплачиваться работа сотрудников на «удаленке» в нерабочую неделю.

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