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Мишустин поручил прекратить размещение в пансионатах и закрыть общепит
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Федеральные госорганы, у которых есть подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы, Управделами президента, Фонд социального страхования, органы исполнительной власти регионов должны приостановить с 28 марта до 1 июня бронирование мест в учреждениях, расположенных в курортах, а также в иных
Исключение сделано для тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках.
В отношении уже проживающих в этих организациях следует обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить до 1 июня деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
Также региональным властям с 28 марта до 5 апреля поручено приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.
Кроме того, Мишустин поручил органам исполнительной власти субъектов рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.