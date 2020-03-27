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01:50 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин поручил прекратить размещение в пансионатах и закрыть общепит

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

Федеральные госорганы, у которых есть подведомственные санатории, пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и гостиницы, Управделами президента, Фонд социального страхования, органы исполнительной власти регионов должны приостановить с 28 марта до 1 июня бронирование мест в учреждениях, расположенных в курортах, а также в иных санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

Исключение сделано для тех, кто находится в служебных командировках или служебных поездках.

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В отношении уже проживающих в этих организациях следует обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления.

Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано приостановить до 1 июня деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Также региональным властям с 28 марта до 5 апреля поручено приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Кроме того, Мишустин поручил органам исполнительной власти субъектов рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

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