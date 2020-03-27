03:05 (мск), источник: Интерфакс
Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU —
Ранее сообщалось, что российские дома отдыха, санатории и иные курортные организации по поручению Мишустина также закроют до 1 июня.
Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.
Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.