Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
10Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке
03:05 (мск), источник: Интерфакс

Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным органам власти приостановить с 28 марта по 5 апреля деятельность организаций общепита, исключения сделаны для дистанционной торговли, говорится в поручениях Мишустина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано529 591+89 199
Скончалось23 970+4 201
Выздоровело113 787+2 327
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что российские дома отдыха, санатории и иные курортные организации по поручению Мишустина также закроют до 1 июня.

Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.

Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840
В России запретили размещение в пансионатах и домах отдыха
Источники сообщили, что Италия отклонила документ ЕС по COVID-19
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
СМИ: США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19
La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно
У Игоря Николаева заподозрили коронавирус
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса Она пойдет на спад к лету при наилучшем развитии событий.
Hi-Tech
Представлен смартфон с невероятной камерой (видео) Отдельная видеокамера, 50-кратный зум и дисплей 90 Гц.
Авто
Как дезинфицируют общественный транспорт в России и мире Общественный транспорт России впервые за всю историю пассажирского обслуживания попал в масштабную зону риска. Самые серьезные меры по борьбе с коронавирусом стали обязательными как в мегаполисах, так и в самых маленьких поселках страны
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Новости партнеров
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Дети
Отец больной девочки написал пронзительный пост про карантин Мужчина разместил фото от своей жены из госпиталя
Леди
Дарья Мороз показала новую прическу Актриса сделала необычную укладку.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь