Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. «Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», — заявил президент США.
«Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно», — убежден Трамп. «Никто не знает, какие цифры в Китае», — считает он.
Выступая на брифинге в Белом доме, Дональд Трамп также сообщил, что 28 марта он лично проводит плавучий госпиталь «Комфорт» (USNS Comfort), который отправится в Нью-Йорк на помощь в борьбе с коронавирусом.
«Я говорил с губернатором [штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо, что корабль прибудет в понедельник (30 марта — прим. ТАСС), — сказал президент. — Я собираюсь проводить корабль [на военно-морской базе Норфолк] в Вирджинии, надеюсь, СМИ придут».
Другой плавучий госпиталь ВМС США американские власти направили на западное побережье — к Лос-Анджелесу (штат Калифорния). Руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор уточнил, что корабль USNS Mercy прибудет в течение недели.
Согласно опубликованным ранее оценкам Университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. По информации организации, которая проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случая и 3291 летальный исход, на третьем — Италия (80 589 случаев заражения, 8251 летальный исход).
В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).