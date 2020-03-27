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05:24 (мск), источник: ТАСС

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
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Инфицировано531 708+91 316
Скончалось24 053+4 284
Выздоровело122 203+10 743
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. «Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», — заявил президент США.

«Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно», — убежден Трамп. «Никто не знает, какие цифры в Китае», — считает он.

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Помощь от ВМС США

Выступая на брифинге в Белом доме, Дональд Трамп также сообщил, что 28 марта он лично проводит плавучий госпиталь «Комфорт» (USNS Comfort), который отправится в Нью-Йорк на помощь в борьбе с коронавирусом.

«Я говорил с губернатором [штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо, что корабль прибудет в понедельник (30 марта — прим. ТАСС), — сказал президент. — Я собираюсь проводить корабль [на военно-морской базе Норфолк] в Вирджинии, надеюсь, СМИ придут».

Другой плавучий госпиталь ВМС США американские власти направили на западное побережье — к Лос-Анджелесу (штат Калифорния). Руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор уточнил, что корабль USNS Mercy прибудет в течение недели.

Статистика заболеваемости в США

Согласно опубликованным ранее оценкам Университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. По информации организации, которая проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случая и 3291 летальный исход, на третьем — Италия (80 589 случаев заражения, 8251 летальный исход).

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

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05:25 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
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