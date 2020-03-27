Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Опустевший мир показали на фотоУлицы ранее переполненных мегаполисов и популярные пляжи совершенно безлюдны
Фоторепортажи
20Сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
04:08 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

По словам президента Франции, «на карту поставлено выживание европейского проекта».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано840+182
Скончалось2
Выздоровело38+9
Инфицировано531 684+91 292
Скончалось24 054+4 285
Выздоровело122 193+10 733
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«На карту поставлено выживание европейского проекта», — привел источник слова Макрона во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции. «Риск, с которым мы сталкиваемся, — это конец Шенгенской зоны», — добавил французский лидер.

Во Франции, по данным Управления здравоохранения страны, число случаев заражения коронавирусом достигло почти 30 тыс., почти 1,7 тыс. человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Путин и Макрон обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
04:09 (мск)© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
 Путин: объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля
Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840
В России запретили размещение в пансионатах и домах отдыха
Источники сообщили, что Италия отклонила документ ЕС по COVID-19
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно
СМИ: США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19
Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко
Здоровье
Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса Она пойдет на спад к лету при наилучшем развитии событий.
Hi-Tech
Представлен смартфон с невероятной камерой (видео) Отдельная видеокамера, 50-кратный зум и дисплей 90 Гц.
Авто
Как дезинфицируют общественный транспорт в России и мире Общественный транспорт России впервые за всю историю пассажирского обслуживания попал в масштабную зону риска. Самые серьезные меры по борьбе с коронавирусом стали обязательными как в мегаполисах, так и в самых маленьких поселках страны
Кино
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни Об уходе из жизни народной артистки сообщила ее дочь
Новости партнеров
Снять деньги в банкомате будет проблематично: власти ввели новый запрет
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Дети
Отец больной девочки написал пронзительный пост про карантин Мужчина разместил фото от своей жены из госпиталя
Леди
Дарья Мороз показала новую прическу Актриса сделала необычную укладку.
Новости партнеров
Россияне больше не смогут снимать наличку в банкоматах
Умный ход президента: Путин не просто так назначил Мишустина премьером
Судьба России в твоих руках: прими участие в опросе
Деньги из банкоматов снять будет невозможно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь