04:08 (мск), источник: ТАСС
Reuters: Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
По словам президента Франции, «на карту поставлено выживание европейского проекта».
ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«На карту поставлено выживание европейского проекта», — привел источник слова Макрона во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции. «Риск, с которым мы сталкиваемся, — это конец Шенгенской зоны», — добавил французский лидер.
Во Франции, по данным Управления здравоохранения страны, число случаев заражения коронавирусом достигло почти 30 тыс., почти 1,7 тыс. человек умерли