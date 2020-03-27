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08:49 (мск), источник: РИА Новости

Правительство попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса, сообщает RT.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:00 MSK, 26.03
Источник: РИА Новости

Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с инфекцией.

Как отметил Хамзаев, правительство правомочно вводить ограничивать продажу алкоголя вплоть до полного запрета. Однако пока он предлагает ввести особый режим реализации такой продукции до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.

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