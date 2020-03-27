08:49 (мск), источник: РИА Новости
Правительство попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил
Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от спиртных напитков на период борьбы с инфекцией.
Как отметил Хамзаев, правительство правомочно вводить ограничивать продажу алкоголя вплоть до полного запрета. Однако пока он предлагает ввести особый режим реализации такой продукции до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека.