Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)Пандемия коронавируса охватила уже 176 стран
Фоторепортажи
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
1820 лет назад прошли досрочные выборы президента РФ
12:31 (мск), источник: ТАСС

Мишустин призвал распространить принятые в Москве жесткие меры во всех регионах

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в пятницу распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля.

Коронавирус COVID-19
13:08 (мск)РЖД изменили логотип из-за ситуации с COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано1 036+196
Скончалось3+1
Выздоровело45+7
Инфицировано537 808+70 215
Скончалось24 127+2 947
Выздоровело123 312+90 795
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: Reuters

Об этом он заявил выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области.
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Как отметил премьер, России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, что позволяет эффективно применять наилучший международный опыт по улучшению эпидемиологической ситуации.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Нам удалось выиграть время за счет наших выверенных упреждающих действий по нераспространению нового коронавируса и это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства», — сказал он, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Мишустин также поручил уже в пятницу рассчитать объем средств, который будет необходим регионам для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования для борьбы с коронавирусом.

«Была сделана большая работа по расчету коек и оборудования, необходимого регионам, — напомнил премьер. — Сегодня необходимо расчеты сделать соответствующие по необходимому финансированию для регионов — как для федеральных, так и для субъектовых учреждений. И с министерством финансов сегодня же рассмотреть вопрос источников и довести средства до регионов, это будет на постоянном контроле».

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Во время загрузки произошла ошибка.
Какие новые меры по борьбе с коронавирусом действуют в России
Во время загрузки произошла ошибка.
13:02 (мск)© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Водопад Вентас-Румба
 Путин: объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля
Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Коронавирус COVID-19
Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал спад активности COVID-19 к началу мая
Путин подписал закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
La Stampa: 80% российской помощи Италии бесполезно
Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу
В России умер пациент с коронавирусом
Почему именно в Италии так много жертв коронавируса
Как выглядят опасные вирусы под микроскопом (фото)
Биолог рассказала, в каком случае пандемия пойдет на спад
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Здоровье
Вся правда про маски: защищают ли они от коронавируса? Маски полезны в борьбе с эпидемиями, но носить их нужно не каждому.
Hi-Tech
Почти идеальные умные часы по отличной цене Стоят дешевле Watch GT 2, умеют все то же самое
Горячие темы на Авто
Бензин подешевел. А у вас? 221
Выступление Путина: не только каникулы 172
Ответственность за нарушение карантина. 158
Каникулы 140
Кино
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса Звезде фильма «Крокодил Данди» было 69 лет
Новости партнеров
Когда спадет вирус
Официальная информация Минздрава РФ
Советы, как уберечь пожилых людей от коронавируса
Как не заболеть коронавирусом, и что предприняла Москва
Дети
6 мест, куда можно сходить с детьми на карантине С началом всемирного карантина музеи, театры и даже зоопарки перешли в режим интернет-общения со своими посетителями
Леди
70-летняя Бабкина показала молодого возлюбленного (фото) Певица впервые за долгое время поделилась совместным фото с Евгением Гором.
Новости партнеров
Кто защитит от болезни пожилых
Советы, как уберечь пожилых людей от коронавируса
Как не заболеть коронавирусом, и что предприняла Москва
Как 20-летняя девушка вошла в историю Великой Победы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь