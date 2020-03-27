Мишустин призвал распространить принятые в Москве жесткие меры во всех регионах

Об этом он заявил выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области.
Как отметил премьер, России удалось выиграть время в борьбе с коронавирусом, что позволяет эффективно применять наилучший международный опыт по улучшению эпидемиологической ситуации.
«Нам удалось выиграть время за счет наших выверенных упреждающих действий по нераспространению нового коронавируса и это позволяет нам применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства», — сказал он, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Мишустин также поручил уже в пятницу рассчитать объем средств, который будет необходим регионам для обеспечения необходимого числа
«Была сделана большая работа по расчету коек и оборудования, необходимого регионам, — напомнил премьер. — Сегодня необходимо расчеты сделать соответствующие по необходимому финансированию для регионов — как для федеральных, так и для субъектовых учреждений. И с министерством финансов сегодня же рассмотреть вопрос источников и довести средства до регионов, это будет на постоянном контроле».