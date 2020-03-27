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13:35 (мск), источник: Ведомости

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
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Выздоровело45+7
Инфицировано542 417+74 824
Скончалось24 354+3 174
Выздоровело124 164+91 647
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:30 MSK, 27.03
Источник: AP 2020

О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил. По его словам, заболевший не контактировал с президентом Владимиром Путиным.

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«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности. И принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать ему распространится дальше». «Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», — добавил Песков.

Отвечая на уточняющие вопросы, Песков сказал, что ему известно об одном случае заболевания коронавирусом в администрации президента.

Ранее источники РБК и «Ведомостей» сообщали, что при первичном тестировании у одного или двух сотрудников администрации президента России был выявлен коронавирус. Официального подтверждения информации не было.

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:30 MSK, 27.03
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