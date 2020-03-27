13:35 (мск), источник: Ведомости
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
О ком именно идет речь,
«Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса. Это соответствует действительности. И принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать ему распространится дальше». «Это лишний раз доказывает оправданность мер предосторожности, когда участников всех мероприятий с президентом приглашают пройти тесты до этого мероприятия», — добавил Песков.
Отвечая на уточняющие вопросы, Песков сказал, что ему известно об одном случае заболевания коронавирусом в администрации президента.
Ранее источники РБК и «Ведомостей» сообщали, что при первичном тестировании у одного или двух сотрудников администрации президента России был выявлен коронавирус. Официального подтверждения информации не было.