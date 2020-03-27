Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

В документе перечислены следующие меры:
Российская делегация приступила к сбору комментариев по этой инициативе.
Накануне Владимир Путин на виртуальном саммите «Большой двадцатки» также перечислил ряд мер по борьбе с распространением коронавируса. Глава государства предупредил мировых лидеров, что связанные с COVID-19 проблемы могут обернуться более масштабными потрясениями, чем кризис 2008—2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Президент призвал G20 объединить усилия для создания вакцины и наладить обмен данными по заболеванию. При этом ключевым риском пандемии российский президент назвал долгосрочную безработицу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 500 тысяч человек, 23 тысячи умерли.
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.