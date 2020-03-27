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23:22 (мск), источник: РИА Новости

Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Москва предложила Генассамблее ООН принять декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте российского торгпредства при организации.

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РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось4 +2
Выздоровело45 +7
Инфицировано586 140 +62 977
Скончалось26 865 +3 226
Выздоровело130 858 +8 799
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:02 MSK, 27.03
Источник: РИА Новости

В документе перечислены следующие меры:

  • признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией;
  • договориться о сотрудничестве государств для выработки стратегии по лечению COVID-19;
  • оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам;
  • отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН;
  • бороться с финансовыми спекуляциями с товарами первой необходимости;
  • признать необходимость распространения достоверной и научно обоснованной информации о пандемии.

Российская делегация приступила к сбору комментариев по этой инициативе.

Накануне Владимир Путин на виртуальном саммите «Большой двадцатки» также перечислил ряд мер по борьбе с распространением коронавируса. Глава государства предупредил мировых лидеров, что связанные с COVID-19 проблемы могут обернуться более масштабными потрясениями, чем кризис 2008—2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.

Президент призвал G20 объединить усилия для создания вакцины и наладить обмен данными по заболеванию. При этом ключевым риском пандемии российский президент назвал долгосрочную безработицу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 500 тысяч человек, 23 тысячи умерли.

В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:02 MSK, 27.03
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