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Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер
Ранее президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Повсеместно будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек,
Карелия первой в России с 29 марта прекращает движение общественного транспорта. На сегодняшний день это единственный регион, принявший такие беспрецедентные меры. В республике закрываются религиозные учреждения для прихожан и все туристические объекты. Временный запрет на посещение религиозных объектов введен и в
Власти Чечни запретили массовые мероприятия, в частности, свадьбы и банкеты. Жителей республики просят воздержаться от семейных торжеств с приглашением гостей. В регионе даже планируют начать производить медицинские маски, оказавшиеся в дефиците в связи со вспышкой коронавируса. Власти
Ограничительные меры в целях предотвращения распространения вируса введены во всех регионах Центрального федерального округа, а также в большинстве регионов остальных федеральных округов. Во многих субъектах введен дистанционный режим обучения школьников и студентов, закрыты детские сады. Активно работают волонтеры и социальные службы, готовые помочь людям старшего поколения и гражданам в группе риска, которым рекомендовано соблюдать карантин и оставаться дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.
По данным на 27 марта всего в России зарегистрировано 1036 случаев COVID-19 в 58 регионах. За весь период зафиксировано четыре летальных случая, выздоровели 45 человек. Во всех регионах России введен режим повышенной готовности.