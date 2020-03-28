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02:33 (мск), источник: РИА Новости

Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Закрываются кафе и заведения общественного питания, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. В некоторых субъектах вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений и прекратил работу общественный транспорт.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось4 +2
Выздоровело45 +7
Инфицировано593 291 +63 700
Скончалось27 198 +3 228
Выздоровело130 915 +8 765
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:27 MSK, 28.03
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Ранее президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Повсеместно будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, культурно-досуговые, развлекательные, спортивные центры и другие организации. Людям старшего поколения, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в частности, поручил региональным властям закрыть места массового отдыха на курортах, а также заведения общепита, за исключением дистанционной торговли. Кроме того, поручено рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. По первое июня в России запрещено бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах.

В целях предотвращения распространения коронавируса в большинстве российских регионов с 28 марта закрываются торговые учреждения, развлекательные центры, кафе, бары и рестораны, кальянные и бассейны, фитнес-центры и досуговые учреждения. Введен запрет на любые массовые мероприятия.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Карелия первой в России с 29 марта прекращает движение общественного транспорта. На сегодняшний день это единственный регион, принявший такие беспрецедентные меры. В республике закрываются религиозные учреждения для прихожан и все туристические объекты. Временный запрет на посещение религиозных объектов введен и в Санкт-Петербурге, власти города просят туристов воздержаться от посещения северной столицы. Работу общественного транспорта также сократили в Краснодарском крае.

Власти Чечни запретили массовые мероприятия, в частности, свадьбы и банкеты. Жителей республики просят воздержаться от семейных торжеств с приглашением гостей. В регионе даже планируют начать производить медицинские маски, оказавшиеся в дефиците в связи со вспышкой коронавируса. Власти Карачаево-Черкесии запретили проведение в организациях общепита свадебных, поминальных, корпоративных и других массовых мероприятий.

Ограничительные меры в целях предотвращения распространения вируса введены во всех регионах Центрального федерального округа, а также в большинстве регионов остальных федеральных округов. Во многих субъектах введен дистанционный режим обучения школьников и студентов, закрыты детские сады. Активно работают волонтеры и социальные службы, готовые помочь людям старшего поколения и гражданам в группе риска, которым рекомендовано соблюдать карантин и оставаться дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

По данным на 27 марта всего в России зарегистрировано 1036 случаев COVID-19 в 58 регионах. За весь период зафиксировано четыре летальных случая, выздоровели 45 человек. Во всех регионах России введен режим повышенной готовности.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:27 MSK, 28.03
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