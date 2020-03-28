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05:57 (мск), источник: Интерфакс

США активизируют действия против пропаганды РФ о коронавирусе в Америке

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Руководитель Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Ли Гэбриэл обвинила Россию в активизации дезинформационной кампании против Соединённых Штатов Америки, используя пандемию коронавируса COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 036 +196
Скончалось4 +2
Выздоровело45 +7
Инфицировано597 072 +65 212
Скончалось27 360 +3 303
Выздоровело131 698 +9 495
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:36 MSK, 28.03
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«Месяц назад Центр предупредил мировую общественность о том, что Кремль (…) начал кампанию дезинформации вокруг COVID-19», — сказала она на брифинге, который госдепартамент провел в формате видеоконференции.

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По словам Гэбриэл, «вся российская экосистема официальных государственных СМИ, проксиновостных сайтов и социальных сетей продвигала многочисленные дезинформационные материалы», при этом используя хаос и неопределенность, которые порождают страхи вокруг проблем здравоохранения и пандемии.

«Кремль продолжает свои безрассудные попытки распространения дезинформации, которая ставит под угрозу глобальное здоровье, подрывает усилия правительств, учреждений здравоохранения и организаций, отвечающих за публикацию точной информации о вирусе, таких, как Всемирная организация здравоохранения», — заявила чиновница.

Она отметила, что аналогичные действия предпринимают Китай и Иран, и сообщила, что для противодействия дезинформации в Центре созданы три спецподразделения, которые работают отдельно на российском, китайском и иранском направлениях.

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18 марта© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:36 MSK, 28.03
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