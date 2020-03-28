США активизируют действия против пропаганды РФ о коронавирусе в Америке

«Месяц назад Центр предупредил мировую общественность о том, что Кремль (…) начал кампанию дезинформации вокруг COVID-19», — сказала она на брифинге, который госдепартамент провел в формате видеоконференции.
По словам Гэбриэл, «вся российская экосистема официальных государственных СМИ, проксиновостных сайтов и социальных сетей продвигала многочисленные дезинформационные материалы», при этом используя хаос и неопределенность, которые порождают страхи вокруг проблем здравоохранения и пандемии.
«Кремль продолжает свои безрассудные попытки распространения дезинформации, которая ставит под угрозу глобальное здоровье, подрывает усилия правительств, учреждений здравоохранения и организаций, отвечающих за публикацию точной информации о вирусе, таких, как Всемирная организация здравоохранения», — заявила чиновница.
Она отметила, что аналогичные действия предпринимают Китай и Иран, и сообщила, что для противодействия дезинформации в Центре созданы три спецподразделения, которые работают отдельно на российском, китайском и иранском направлениях.