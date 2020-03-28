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10:23 (мск), источник: РИА Новости

Иранцев с симптомами коронавируса хотят обязать самоизолироваться

ТЕГЕРАН, 28 мар — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о планах обязать население, у которого есть признаки коронавируса, самоизолироваться.

Коронавирус COVID-19
11:58 (мск)Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1264
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось4 +2
Выздоровело49 +4
Инфицировано601 478 +63 670
Скончалось27 862 +3 735
Выздоровело131 826 +8 514
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 28.03
Источник: AFP 2020

ТЕГЕРАН, 28 мар — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о планах обязать население, у которого есть признаки коронавируса, самоизолироваться.

«Тот, кто почувствовал, что заражен коронавирусом, обязан примерно на 14 дней самоизолироваться от общества, не контактировать, своего рода отправить самого себя в карантин. Мы просим, чтобы эти люди изолировались от семей, друзей, ведь первую очередь опасности подвергаются члены их собственных же семей», — сказал Роухани в эфире телеканала IRINN.

Он также сообщил, что комитету по безопасности штаба по противодействию коронавирусу поручили рассмотреть вопрос о мерах по отношению к нарушителям — тем, кто зная о коронавирусе, не стал изолироваться от общества.

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«Если я, не дай бог, заразился бы коронавирусом и скрыл это от друзей и семьи, то поступил бы очень вероломно», — добавил президент Ирана.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 32,3 тысячи случаев заражения, из которых более 2,3 тысячи — со смертельным исходом. При этом выздоровели более 11,1 тысячи человек.

Власти Ирана указывали на возможную «вторую волну» распространения коронавируса, в связи с этим они приняли решение ограничить междугородние поездки в стране, предоставив исключение для транспортных перевозок, сил правопорядка, скорой помощи и пожарных.

Подобное решение власти объясняли необходимостью прервать распространение коронавируса, а также тем, что иранцы, несмотря на настоятельные рекомендации оставаться дома, в новогодние праздники (20 марта) уезжали в другие города.

Кроме того, принято решение о закрытии торговых центров, кроме продуктовых и аптек, а также парковых зон. В стране уже несколько недель ограничены религиозные мероприятия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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