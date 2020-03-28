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14:48 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» организует вывозной рейс из Дели для своих пассажиров

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар — РИА Новости. «Аэрофлот» 1 апреля организует вывозной рейс из Дели для своих пассажиров, сообщило посольство России в Индии.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:51 MSK, 28.03
Источник: Reuters

«1 апреля в 5.50 “Аэрофлот” организует из Дели в Москву специальный вывозной рейс SU0571 для своих пассажиров. Клиентам “Аэрофлота”, имеющим билеты на рейсы Дели-Москва, необходимо перебронировать их на рейс SU0571, вылетающий 1 апреля, по телефону “горячей линии” “Аэрофлота” 000 800 100 8924 (из Индии) или 8 800 444 5555 (из России). Сбор 31 марта в 21.00 у входа номер 8 терминала 3 Международного аэропорта им. Индиры Ганди (Нью-Дели)», — говорится в сообщении на сайте посольства.

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Ранее, 25 марта, спецрейс «Аэрофлота» и рейс «Библио-Глобуса» (совместно с АК «Россия») доставили в Москву из Дели и Гоа 388 и 126 граждан соответственно.

«В случае возникновения сложностей с проездом в Нью-Дели пишите в посольство на e-mail propusk0571@mail.ru за содействием в подготовке обращения к местным властям. В письме сообщайте следующие сведения: пункт отправления (дублируйте в теме), номер автобуса/такси, фамилия, имя и телефон водителя, список пассажиров (латиницей), контактный номер старшего группы», — отметили в посольстве.

Посольство также сообщило, что в случае проблем с заселением в отель россияне могут предъявить документ с просьбой о содействии, составленный консульским отделом посольства и направленный властям штатов Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш и Уттаракханд. Такой же документ генконсульство России в Мумбаи направило главному министру штата Гоа, отмечается в сообщении. Ссылки на документы размещены на сайте посольства.

Премьер Индии Нарендра Моди во вторник объявил о продлении общенациональной изоляции на 21 день, до 14 апреля, из-за пандемии коронавируса.

Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, метро и железных дорог.

В результате в Индии приостановили работу тысячи магазинов и предприятий, а работавшие на них люди пытаются добраться домой. Ситуация осложняется тем, что власти страны распорядились закрыть границы между штатами для предотвращения распространения коронавируса. Проехать можно только имея разрешение МВД либо ряда других ведомств.

Как сообщило в субботу министерство здравоохранения Индии, в стране находятся 873 заболевших коронавирусом, в том числе 47 иностранцев. Выздоровели и выписаны из больниц 79 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

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