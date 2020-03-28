«Аэрофлот» организует вывозной рейс из Дели для своих пассажиров

«1 апреля в 5.50 “Аэрофлот” организует из Дели в Москву специальный вывозной рейс SU0571 для своих пассажиров. Клиентам “Аэрофлота”, имеющим билеты на рейсы
Ранее, 25 марта, спецрейс «Аэрофлота» и рейс «Библио-Глобуса» (совместно с АК «Россия») доставили в Москву из Дели и Гоа 388 и 126 граждан соответственно.
«В случае возникновения сложностей с проездом в
Посольство также сообщило, что в случае проблем с заселением в отель россияне могут предъявить документ с просьбой о содействии, составленный консульским отделом посольства и направленный властям штатов
Премьер Индии Нарендра Моди во вторник объявил о продлении общенациональной изоляции на 21 день, до 14 апреля,
В результате в Индии приостановили работу тысячи магазинов и предприятий, а работавшие на них люди пытаются добраться домой. Ситуация осложняется тем, что власти страны распорядились закрыть границы между штатами для предотвращения распространения коронавируса. Проехать можно только имея разрешение МВД либо ряда других ведомств.
Как сообщило в субботу министерство здравоохранения Индии, в стране находятся 873 заболевших коронавирусом, в том числе 47 иностранцев. Выздоровели и выписаны из больниц 79 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.