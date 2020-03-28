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15:30 (мск), источник: Вести.Ru

«Плачущая» депутат лишилась обоняния из-за коронавируса

Заболевание коронавирусом нового типа подтверждено у внефракционного депутата украинской Верховной рады Анны Скороход. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:59 MSK, 28.03

По ее словам, она решила рассказать, что ее тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным, с целью пресечь дальнейшие слухи. Основным симптомом заболевания у себя Скороход назвала то, что она не чувствует никаких запахов. Всех, кто близко общался с ней в последнее время, депутат призвала уйти в самоизоляцию на 14 дней.

Ранее о подтверждении коронавируса у Анны Скороход написал в своем телеграм-канале нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. До этого сообщалось о подтверждении аналогичного диагноза еще у нескольких депутатов Рады, напоминает «Интерфакс».

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Осенью прошлого года Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной рады, где обсуждался раздел газотранспортной системы Украины. Она внесла свои поправки, однако рассмотреть их коллеги не захотели, а потом посоветовали вообще их не подавать.

Реакция дамы-депутата оказалась эмоциональной. Однако это не помогло, и предложения Скороход в итоге так и остались без внимания. Затем, в ноябре, ее и вовсе исключили из президентской фракции «Слуга народа» в Раде за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез с позицией коллег.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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