«Плачущая» депутат лишилась обоняния из-за коронавируса

По ее словам, она решила рассказать, что ее тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным, с целью пресечь дальнейшие слухи. Основным симптомом заболевания у себя Скороход назвала то, что она не чувствует никаких запахов. Всех, кто близко общался с ней в последнее время, депутат призвала уйти в самоизоляцию на 14 дней.
Ранее о подтверждении коронавируса у Анны Скороход написал в своем
Осенью прошлого года Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной рады, где обсуждался раздел газотранспортной системы Украины. Она внесла свои поправки, однако рассмотреть их коллеги не захотели, а потом посоветовали вообще их не подавать.
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