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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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28 марта, источник: РИА Новости

Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 28 мар — РИА Новости. Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Коронавирус COVID-19
00:36 (мск)Число зараженных коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 60 тысяч
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 264 +228
Скончалось5 +1
Выздоровело49 +4
Инфицировано657 691 +67 097
Скончалось30 438 +3 495
Выздоровело139 263 +8 398
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:53 MSK, 28.03
Источник: РИА Новости

«Что касается главы республики, ограничено число людей, которые могут с ним контактировать в случае наличия температуры или признаков ОРВИ. Кроме того, в местах въездах на территорию, где находится глава Чечни, выставлены медицинские посты, которые контролируют состояние здоровья лиц, которые могут с ним вступить в контакт», — заявил Сулейманов в прямом эфире телекомпании «Грозный».

По его словам, чиновники не могут позволить себе уйти в отпуск, министры и руководители ведомств также соблюдают рекомендации по профилактике коронавируса.
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«Меры, которые мы продвигаем в отношении всего населения, касаются и нас. Мы бы с удовольствием удалились на двухнедельный карантин, но, к сожалению, не можем себе это позволить, и тем более не может глава республики, который практически на постоянной основе занимается этой проблемой», — сказал министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались. В России 1264 зараженных, в том числе трое в Чечне. На карантине, самоизоляции на дому в регионе 815 человек.

Власти Чечни с 28 марта ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме горожан, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
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