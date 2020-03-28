Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

«Что касается главы республики, ограничено число людей, которые могут с ним контактировать в случае наличия температуры или признаков ОРВИ. Кроме того, в местах въездах на территорию, где находится глава Чечни, выставлены медицинские посты, которые контролируют состояние здоровья лиц, которые могут с ним вступить в контакт», — заявил Сулейманов в прямом эфире телекомпании «Грозный».
«Меры, которые мы продвигаем в отношении всего населения, касаются и нас. Мы бы с удовольствием удалились на двухнедельный карантин, но, к сожалению, не можем себе это позволить, и тем более не может глава республики, который практически на постоянной основе занимается этой проблемой», — сказал министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались. В России 1264 зараженных, в том числе трое в Чечне. На карантине, самоизоляции на дому в регионе 815 человек.
Власти Чечни с 28 марта ввели ограничения на передвижения внутри республики, а также въезд в Грозный для всех, кроме горожан, работников госорганов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.