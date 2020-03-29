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01:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря

ТАСС, 29 марта. КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Об этом в воскресенье информировало агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Источник: AP 2020

«КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря», — приводит Yonhap заявление южнокорейского КНШ. Информации о типе запущенного снаряда пока не поступало.

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22 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за запусками разрабатываемых в республике новых тактических ракет. Как сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), КНДР тогда запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны в направлении моря. 2 и 9 марта Ким Чен Ын также руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.

Осуществленный пуск стал четвертым с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

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