СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря

«КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря», — приводит Yonhap заявление южнокорейского КНШ. Информации о типе запущенного снаряда пока не поступало.
22 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за запусками разрабатываемых в республике новых тактических ракет. Как сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), КНДР тогда запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны в направлении моря. 2 и 9 марта Ким Чен Ын также руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.
Осуществленный пуск стал четвертым с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.