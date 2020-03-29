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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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04:15 (мск), источник: Известия

Грузия не разрешила россиянам вернуться из Армении через свою территорию

Посольство России в Армении сообщило, что Грузия не дала разрешение на пересечение границы для россиян, желавших сухопутным путем вернуться в Россию.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:19 MSK, 29.03
Источник: Reuters

«Рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение», — говорится на странице диппредставительства в Facebook.

В субботу премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта полностью закрыть границы страны для предупреждения проникновения коронавируса в Россию. Ограничение накладывается на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок границы России с Белоруссией.

Через границу будут пропускать только тех граждан России, которые выезжают по причине смерти родственника.

При этом гражданин обязан предоставить свидетельство о смерти и документ, подтверждающий степень родства. Также через границу будут пропускать дипломатических работников, жителей Калининграда и жителей Донецкой и Луганской народных республик, являющихся гражданами России.

При въезде в страну этих граждан Роспотребнадзор будет обязан обеспечить санитарно-карантинный контроль.

С 21 марта на территории Грузии действует режим ЧС в связи с ситуацией с коронавирусом.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:19 MSK, 29.03
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