04:07 (мск), источник: Известия
В Госдуме отреагировали на петицию о создании базы НАТО на Азовском море
В Госдуме прокомментировали петицию, размещенную на сайте официального
Депутат Андрей Козенко считает такое предложение проявлением национализма.
«На Украине, к сожалению, помимо коронавируса, еще и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится. Именно поэтому, даже несмотря на признание Европой России
В качестве альтернативы депутат предложил создать петицию «в поддержку бессрочного базирования Черноморского флота России как единственного гаранта мира и стабильности в
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО. Ожидается, что документ подготовят в течение 2−3 месяцев.
После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.