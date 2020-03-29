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04:07 (мск), источник: Известия

В Госдуме отреагировали на петицию о создании базы НАТО на Азовском море

В Госдуме прокомментировали петицию, размещенную на сайте официального интернет-представительства президента Украины, где предлагается создать военно-морскую базу НАТО на юго-востоке Украины в городе Мариуполе Донецкой области. Причиной создания базы называется «постоянная угроза и некорректное поведение» России.

Источник: Известия

Депутат Андрей Козенко считает такое предложение проявлением национализма.

«На Украине, к сожалению, помимо коронавируса, еще и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится. Именно поэтому, даже несмотря на признание Европой России страной-миротворцем, в соседнем государстве продолжаются подстрекательства с подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», — цитируют «РИА Новости» Козенко.

По его словам, НАТО сейчас и дальше будет уже не до Украины по многим причинам: от разногласий в идеологии до необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.
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В качестве альтернативы депутат предложил создать петицию «в поддержку бессрочного базирования Черноморского флота России как единственного гаранта мира и стабильности в азово-черноморском бассейне и за создание союзного государства Украины с Россией и Белоруссией, с немедленным проведением референдума на Украине по этому поводу и досрочными выборами всех органов власти».

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО. Ожидается, что документ подготовят в течение 2−3 месяцев.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.

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