10:25 (мск), источник: Интерфакс
Мишустин сформировал президиум правительства России
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU —
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, в президиум вошли: председатель кабинета Мишустин, первый
Кроме того, в президиум включены: министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Президиум правительства создается в российском кабинете министров не впервые.
Согласно законодательству, правительство вправе отменить любое решение президиума.
Президиум правительства действовал в период, когда пост премьера занимал Владимир Путин (2008−2012 годы). Затем он был воссоздан в правительстве Дмитрия Медведева, однако собирался крайне редко.
Альтернативой заседаниям президиума правительства при Медведеве стали его совещания с
Мишустин, занявший пост главы правительства в середине января текущего года, до настоящего времени также проводил в начале недели совещание с