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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Китайские власти заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

ПЕКИН, 29 мар — РИА Новости. Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, заявил в воскресенье официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано1 534 +270
Скончалось8 +4
Выздоровело64 +15
Инфицировано669 312 +76 021
Скончалось30 982 +3 784
Выздоровело142 100 +11 185
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
Источник: Reuters

«По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил на брифинге Ми Фэн.

По последним данным, в Китае с начала эпидемии было зарегистрировано 81 439 случаев заражения, из них 75 448 выздоровели, 3300 умерли.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране прошёл.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
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