Китайские власти заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

«По состоянию на 28 марта количество подтверждённых случаев заражения инфекцией меньше 3 тысяч, распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил на брифинге Ми Фэн.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране прошёл.