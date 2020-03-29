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13:26 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму нарушителей самоизоляции будут помещать в обсерваторы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Нарушители режима самоизоляции будут принудительно помещаться в обсерваторы, при заражении других лиц — привлекаться к уголовной ответственности, сказал глава республики Крым Сергей Аксенов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

МВД республики в субботу выявило 17 фактов нарушения режима самоизоляции, двух нарушителей привлекли к административной ответственности (штраф), сообщил в воскресенье в ходе оперативного штаба министр МВД региона Павел Каранда.

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«Все, кто нарушил режим самоизоляции, принудительно помещаются в обсерватор, если еще при нарушении режима был кто-то заражен — уголовное дело должно быть, стопроцентное», — сказал в ходе заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса в воскресенье Аксенов.

Он также призвал не путать выходную неделю, введенную в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, с отпуском. «Эта выходная неделя — это не отпуск. Главная проблема, что у нас граждане думают, что это отпуск, а не карантин. Путают понятие. Это не отпуск, и сборы во дворах, при всем уважении, это тоже нарушение карантина и риск дополнительный подхватить заразу», — сказал Аксенов.

По данным на утро воскресенья, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, в городе федерального значения Севастополе — пять. Ранее Аксенов подписал указ, которым запретил бронирование мест для отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях республики и размещение в них с 28 марта по 1 июня.

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Кроме того, в республике закрыты все досуговые и развлекательные места, учреждения культуры и искусства, парки, музеи, рестораны, кафе, столовые, а также объекты розничной торговли. Исключение: аптеки и аптечные пункты, а также магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались. В РФ заболели 1534 человека.

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