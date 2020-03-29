В Крыму нарушителей самоизоляции будут помещать в обсерваторы

МВД республики в субботу выявило 17 фактов нарушения режима самоизоляции, двух нарушителей привлекли к административной ответственности (штраф), сообщил в воскресенье в ходе оперативного штаба министр МВД региона Павел Каранда.
«Все, кто нарушил режим самоизоляции, принудительно помещаются в обсерватор, если еще при нарушении режима был кто-то заражен — уголовное дело должно быть, стопроцентное», — сказал в ходе заседания оперативного штаба по профилактике коронавируса в воскресенье Аксенов.
Он также призвал не путать выходную неделю, введенную в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, с отпуском. «Эта выходная неделя — это не отпуск. Главная проблема, что у нас граждане думают, что это отпуск, а не карантин. Путают понятие. Это не отпуск, и сборы во дворах, при всем уважении, это тоже нарушение карантина и риск дополнительный подхватить заразу», — сказал Аксенов.
По данным на утро воскресенья, в Крыму выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, в городе федерального значения Севастополе — пять. Ранее Аксенов подписал указ, которым запретил бронирование мест для отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях республики и размещение в них с 28 марта по 1 июня.
Кроме того, в республике закрыты все досуговые и развлекательные места, учреждения культуры и искусства, парки, музеи, рестораны, кафе, столовые, а также объекты розничной торговли. Исключение: аптеки и аптечные пункты, а также магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались. В РФ заболели 1534 человека.