Посольство в Турции разъяснило порядок возвращения россиян на родину

Как ранее сообщило посольство РФ в этом городе, дополнительные рейсы «Аэрофлота» по вывозу граждан РФ из Турции будут выполняться из Стамбула до 31 марта включительно после того, как турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о полном прекращении международного пассажирского сообщения в связи с пандемией коронавируса.
«В связи с введенными в Турции ограничениями на передвижения между городами сообщаем, что, по информации властей, россиянам для получения специального разрешения на переезд в Стамбул с целью вылета в РФ требуется обратиться в созданные в аэропортах и автовокзалах специальные комиссии, заявить цель следования в Стамбул и предъявить имеющийся билет в Россию», — говорится в сообщении посольства.
При этом необходимо быть готовыми к процедуре измерения температуры, с полученным разрешением следует обратиться в кассу для приобретения билета, сообщили в российской дипмиссии. Отмечается, что междугородние автобусные перевозки совершаются по мере заполнения автобуса, всего должно набраться 20 человек.