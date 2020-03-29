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14:00 (мск), источник: РИА Новости

Посольство в Турции разъяснило порядок возвращения россиян на родину

АНКАРА, 29 мар — РИА Новости. Россиянам для получения специального разрешения на переезд в Стамбул для вылета в РФ в связи с пандемией коронавируса требуется обратиться в созданные в аэропортах и автовокзалах специальные комиссии, сообщило российское посольство в Анкаре.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 29.03

Как ранее сообщило посольство РФ в этом городе, дополнительные рейсы «Аэрофлота» по вывозу граждан РФ из Турции будут выполняться из Стамбула до 31 марта включительно после того, как турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о полном прекращении международного пассажирского сообщения в связи с пандемией коронавируса.

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«В связи с введенными в Турции ограничениями на передвижения между городами сообщаем, что, по информации властей, россиянам для получения специального разрешения на переезд в Стамбул с целью вылета в РФ требуется обратиться в созданные в аэропортах и автовокзалах специальные комиссии, заявить цель следования в Стамбул и предъявить имеющийся билет в Россию», — говорится в сообщении посольства.

При этом необходимо быть готовыми к процедуре измерения температуры, с полученным разрешением следует обратиться в кассу для приобретения билета, сообщили в российской дипмиссии. Отмечается, что междугородние автобусные перевозки совершаются по мере заполнения автобуса, всего должно набраться 20 человек.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 29.03
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