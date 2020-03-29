16:13 (мск), источник: ТАСС
Мишустин назначил Липова новым главой Роскомнадзора
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в воскресенье.
«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в документе.
Пост руководителя Роскомнадзора до последнего времени занимал Александр Жаров, который возглавлял ведомство с мая 2012 года.
Липов занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию