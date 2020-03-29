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16:13 (мск), источник: ТАСС

Мишустин назначил Липова новым главой Роскомнадзора

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова главой Роскомнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в воскресенье.

«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в документе.

Пост руководителя Роскомнадзора до последнего времени занимал Александр Жаров, который возглавлял ведомство с мая 2012 года.

Липов занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи с 2018 года.

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