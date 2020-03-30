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00:25 (мск), источник: РИА Новости

Медведев призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в мире — не голливудский триллер, а реальная угроза для каждого, но поддаваться панике не нужно, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:56 MSK, 29.03

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — говорится в обращении к гражданам России, опубликованном в социальной сети «Вконтакте».

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Зампред Совбеза отметил, что ситуация с эпидемией крайне серьезная и напомнил, что президент Владимир Путин призвал россиян «к максимальной ответственности» за себя, своих родных и близких. Медведев подчеркнул, что сегодня «особенно важно не поддаваться панике», поскольку в стране предпринимаются все необходимые меры по борьбе с вирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
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Источник:©Аргументы и факты
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