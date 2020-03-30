Медведев призвал не поддаваться панике из-за коронавируса

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — говорится в обращении к гражданам России, опубликованном в социальной сети «Вконтакте».
Зампред Совбеза отметил, что ситуация с эпидемией крайне серьезная и напомнил, что президент Владимир Путин призвал россиян «к максимальной ответственности» за себя, своих родных и близких. Медведев подчеркнул, что сегодня «особенно важно не поддаваться панике», поскольку в стране предпринимаются все необходимые меры по борьбе с вирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.